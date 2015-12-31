Владивосток, 31 декабря, 2015, 07:47 — ИА Регнум. Реалити-шоу о необычной дружбе двух животных — козла Тимура и тигра Амура — в Приморском сафари-парке возобновлено. Видеотрансляцию можно посмотреть на официальном сайте парка.

safaripark25.ru Козел Тимур и тигр Амур

О трансляции было объявлено накануне, 30 декабря. Однако сайт не выдержал нагрузки, которая резко возросла из-за большого спроса. Посмотреть реалити-шоу из заповедника было невозможно: сайт был заблокирован.

Реалити-шоу снимается при помощи четырёх веб-камер, установленных в вольерах, где обитают подружившиеся звери. Съёмка ведётся непрерывно.

Дружба между травоядным и хищником возникла в ноябре этого года. Козёл Тимур не захотел стать жертвой хищника, а тигр Амур признал Тимура за своего. Животные подружились. У друзей появились странички в соцсетях. О необычной дружбе будет снят мультфильм.

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