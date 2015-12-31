Симферополь, 31 декабря, 2015, 07:23 — ИА Регнум. Поставки электроэнергии с Украины в Крым по единственной функционирующей до сих пор ВЛ «Каховка — Титан» прерваны. Об этом «Крыминформу» сообщил источник в Минтопэнерго Крыма.

electrofiloeste.com Линии электропередачи

«Переток из Украины — ноль», — сообщил источник.

В настоящее время без света находятся Красноперекопский, Раздольненский, Первомайский, Черноморский, Сакский, а также частично Джанкойский районы Крыма, и города Евпатория и Саки.

Руководитель пресс-службы Государственной компании «Укрэнерго» сообщил, что причиной ЧП стала авария на линии электропередач «Каховка — Титан», по которой подавалась электроэнергия с материковой Украины в Крым.

«Попытки подключить линию оказались безуспешными, обзор подстанции ничего не обнаружил», — сказал представитель компании.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что Крыму не нужна украинская электроэнергия и закупать её полуостров не будет.

«Они перекрыли рынок поставок стройматериалов полгода назад, продовольствия — три месяца назад, воду в самом начале перекрыли, — заявил Аксенов. — Электроэнергия — была последняя нитка, которая связывала нас с Украиной. Вот сегодня мы отрезаны уже полностью и не имеем намерений вновь поддерживать эти отношения».

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