Киев, 31 декабря, 2015, 07:25 — ИА Регнум. Украинская компания «Нафтогаз» подняла для российского поставщика — «Газпрома» — цену на транзит голубого топлива. О нововведении директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в Facebook.

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Витренко объяснил, что это сделано в соответствии с европейскими принципами: «Журналисты, вы же не можете пропустить новость о том, то Украина наконец-то радикально подняла «Газпрому» ставку транзита (в полном соответствии с европейскими принципами) и что многолетние усилия «Газпрома» по обходу Украины нашли достойный ответ?»

Сообщение завершается ироническим заявлением о подарке к новому году: «Это такой предновогодний намёк:)».

Процент повышения ставки Витренко не уточнил.

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