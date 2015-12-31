Петропавловск-Камчатский, 31 декабря, 2015, 07:06 — ИА Регнум. Самый северный действующий вулкан Камчатки Шивелуч напомнил о себе местным жителям и ученым в канун Нового года. На этот раз на исполине произошло обрушение раскаленной лавины, которая подняла в воздух облако вулканического пепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

earthobservatory.nasa.gov Активность вулкана Шивелуч

По словам ученых, облако поднялось на высоту до 5,5 км над уровнем море и, с учетом направления ветра, распространилось на 15 км от исполина. «На западном фланге растущего лавового купола исполина обрушилась раскаленная лавина, которая и подняла пепел. Такое уже бывало. Но не исключено, что будут и выбросы», — сказали специалисты.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что вулкан Шивелуч проявляет повышенную активность несколько месяцев, время от времени выбрасывая столбы пепла и газа на большие высоты. Исполину присвоен «оранжевый» код опасности, который означает, что его выбросы могут представлять опасность для авиации, так как частицы пепла способны повредить двигатели самолетов.

По словам местных вулканологов, такая активность вулкана может свидетельствовать о том, что исполин готовится к мощному извержению. Однако уже не раз бывало, что после нескольких месяцев активности, вулкан успокаивался.