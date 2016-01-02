Якутск, 2 января, 2016, 05:43 — ИА Регнум. В Якутии с 1 января 2016 года вступили в силу ряд законодательных актов. Изменения касаются системы налоговой политики; они заставят предусматривать в строящихся на территории региона объектах доступ для инвалидов; устанавлявают, кому положены доплаты к пенсиям. Какие именно законы вступят в силу и что они регулируют, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.

Инвалидное кресло

Региональным законом от 27 ноября 2015 года «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год» устанавливается прожиточный минимум в размере 13 651 рублей. Это даст право пожилым людям, доходы которых меньше этой суммы, получать социальную доплату к пенсии.

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В сфере налоговой политики изменение вводятся тремя региональными актами. Во-первых, в новом году выступили в силу изменения в закон «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», устанавливающие льготную ставку для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбрвших в качестве объекта налогообложения доходы, в зависимости от категорий налогоплательщиков в размере 6, 4 и 2 процента. В республике стало на 16 больше видов предпринимательской деятельности, в отношении которых действует патентная система налогообложения. В частности, предлагается включить в федеральный перечень такие виды как «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей», «Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота», «Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей», «Производство молочной продукции», «Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», «Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами», «Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья», «Резка, обработка и отделка камня для памятников», «Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования» и другие. До конца 2016 продлевается действие освобождения от налогообложения имущества, относящегося к магистральным газопроводам, а также сооружениям, являющимся их неотъемлемой технологической частью.

Еще один список изменений, внесенных также в региональный закон о налоговой политике, устанавливает для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организации в части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный бюджет республики в течение первых пяти налоговых периодов в размере 0 процентов, в течение следующих пяти налоговых периодов — 10 процентов. Также для граждан устанавливается минимальный срок владения объектом недвижимого имущества, дающий право налогоплательщикам на продажу имущества без возникновения налоговых обязательств — 3 года. В целях поддержки предприятий авиперевозчиков вводится льгота в виде освобождения от налога на имущество организаций в отношении воздушных судов, принятых с 1 января 2015 года на учёт в качестве основных средств. Кроме того, закон предоставляет дополнительные основания для предоставления налогоплательщикам отсрочек по уплате региональных налогов на срок от одного до двенадцати месяцев, при условии, что заинтересованное лицо является стратегическим или системообразующим предприятием, включённым в соответствующий перечень, либо участвует в региональном инвестиционном проекте.

Законодательным актом «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике», принятым 14 октября 2015 года, установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Закон дифференцирует республику по территориям действия патентов по муниципальным образованиям на пять групп в зависимости от численности населения. От этого будут зависеть размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. При этом территории действия патентов не устанавливаются в отношении транспортных услуг и развозной и разносной торговли.

Два начинающих действовать в регионе в новом году закона касаются инвалидов. Пункт 15 части 1 статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) от 26 марта 2015 года «О реализации отдельных полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)» обязал органы государственной власти Якутии обеспечить условия доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности республики.

Законодательный акт «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» внёс изменения в семь региональных законов в целях обеспечения условия доступа для инвалидов во вновь вводимые объекты инфраструктуры на территории республики.

Кроме того, с 1 января вступил в силу закон о бюджете республики на 2016 год, которым доходы региона прописаны в сумме 164,3 млрд рублей. Расходы, как предполагается, составят 172,6 млрд рублей, дефицит — 8,3 миллиарда.

С января 2016 года вступил в силу закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Общий объём доходов бюджета прогнозируется в сумме 22,9 млрд рублей, на 3,6% больше, чем в 2015 году. Общий объём расходов составит 23 млрд рублей