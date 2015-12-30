Москва, 31 декабря, 2015, 02:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан Белоруссии от обязанности подтверждать своё знание русского языка, истории России и основ российского законодательства при получении разрешения на временное проживание или вида на жительство в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмена экзамена для белорусских граждан затрагивалась на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшихся 15 декабря в Москве. «Русский язык — это наш язык. Что нас экзаменовать в России по русскому языку?», — заявил, в частности, Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге.

В тот же день стало известно о подготовке соответствующих поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в России» группой депутатов во главе со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным.

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