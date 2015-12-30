Москва, 31 декабря, 2015, 01:32 — ИА Регнум. Пожар в башне «Восток» комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной, вспыхнувший вечером 30 декабря, ликвидирован. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Пожарный шланг

Как уточнили в ведомстве, информация о возгорании поступила от очевидца в 23:17, через минуту к месту прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

«В 00:29 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар был ликвидирован», — сообщили в МЧС.

Как передавало ИА REGNUM, на первом этаже 95-этажного строящегося здания произошло возгорание временной подстанции и кабелей. Огнём была охвачена площадь в 70 квадратных метров.

В здании была проведена эвакуация. С вышерасположенных этажей был эвакуирован 31 человек.