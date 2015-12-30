Симферополь, 31 декабря, 2015, 01:06 — ИА Регнум. В штабе по ЧС в Севастополе решили полностью обесточить жилой сектор до 5:00 утра 31 декабря, за исключением домов, имеющих крышные котельные и электроплиты в связи с тем, что до утра лимит электроэнергии для города выделен в объёме до 135 МВт при необходимых 215 МВт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении информационной политики и взаимодействия со СМИ правительства Севастополя.

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Температура на улице в Севастополе составляет минус 8 градусов. Как проинформировали в правительстве города, «все оставшиеся лимиты будут направлены на обеспечение тепловых пунктов, котельных, гидроузлов, объектов здравоохранения. При получении лимита в 180 МВт (ориентировочно это произойдёт в 5:00 31 декабря) будет введён график 3 часа через 3».

31 декабря троллейбусы будут ходить с 06:00 до 11:00, затем сообщение будет заменено дополнительными маршрутными такси и автобусами.

«В настоящее время в ручном режиме отключаются лишние потребители энергии, которые не обеспечивают жизнедеятельность города. Запущены все резервные источники питания для того, чтобы обеспечить теплопункты. Запущены дизель-генераторы на прогрев во всех социально значимых учреждениях. Все котельные запитаны. Тепло в дома подаётся. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло перевёл все службы города на усиленный режим», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Кирилл Москаленко.

Как заявили в правительстве Севастополя, установленный лимит обусловлен отключением перетока электроэнергии с территории Украины в 22:00 30 декабря, а также предшествовавшим отключением линии энергомоста Тамань — Крым на профилактику.

Напомним, из-за аварии на ВЛ Каховка-Титан, Крым перестал получать электроэнергию из Украины в объёме 150 МВт.

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