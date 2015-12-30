Белград, 31 декабря, 2015, 00:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на встрече с президентом Сербии Томиславом Николичем призвал Белград оказать помощь Анкаре в урегулировании конфликта с Россией. Об этом сообщает пресс-служба сербского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Anadolija Переговоры Томислава Николича и Ахмета Давутоглу

«Давутоглу призвал президента Николича помочь в споре с Россией и передал ему желание турецкой стороны иметь нормальные отношения с этой страной, с чем президент с удовольствием согласился», — говорится в сообщении.

Николич в ходе встречи также отметил, что поддержка Турцией признания независимости Косово и Метохии огорчает власти Сербии. «Для нас особенно болезненно, когда наши друзья содействуют независимости Косово. Тут я имею в виду и Турцию», — сказал сербский президент.

Отметим, что ранее, после атаки турецких ВВС на российский самолёт Су-24, Томислав Николич заявлял, что Турция «совершила акт, который совершать не смела», и теперь должна приложить усилия для урегулирования инцидента.

«Турция должна сделать первый шаг, потому что на ней лежит вина за то, что произошло. Вы не можете ожидать, что Россия предложит примирение тому, кто вызвал конфликт без каких-либо признаков раскаяния или знаков того, что подобное больше никогда не случится», — заявил Николич 27 ноября в интервью агентству «Спутник».

В рамках двухдневного визита в Белград Ахмет Давутоглу встретился также с премьер-министром Сербии Александром Вучичем. На пресс-конференции глав правительств также была затронута тема конфликта между Анкарой и Москвой. Вучич в этой связи отметил, что Белград имеет «хорошие, дружеские отношения и с Россией, и с Турцией, и будет продолжать так и в дальнейшем».

В ходе переговоров глава сербского правительства призвал Турцию наращивать инвестиции в экономику Сербии, пообещав, что турецкие инвесторы «всегда будут иметь лучшие условия, чем те, которые предлагаются в других странах». Вучич и Давутоглу также объявили о создании совета на высшем уровне между Сербией и Турцией, который «должен способствовать ещё более интенсивному взаимному сотрудничеству».

Как передавало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом. Второй лётчик позднее был спасён в результате совместной операции российского и сирийского спецназа.

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.