Москва, 30 декабря, 2015, 23:38 — ИА Регнум. Новогодняя ночь в России будет аномально холодной. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщил в интервью «Российской газете» директор Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд.

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Он отметил, что в азиатской части страны холодная погода держится с начала декабря. В европейскую часть похолодание пришло лишь в начале этой недели. Это похолодание связано с антициклоном, который завис над Уралом. В ближайшие дни его влияние будет усиливаться, и столбик термометра продолжит опускаться вниз.

«В итоге к Рождеству холодная аномалия в погоде достигнет более 7 градусов», — сообщил Вильфанд.

В Московском регионе днем 31 декабря будет около минут 7−9 градусов, а в новогоднюю ночь воздух остынет уже до 11 градусов, а по области ожидается до 14 градусов.

В Крыму в новогоднюю ночь температура будет около нуля и снег с дождем не ожидается.

В первый день 2016 года в Московском регионе температура опустится до минус 13 градусов, будет идти небольшой снег. Ночью температура опустится до минус 19 градусов. Затем морозы будут еще усиливаться. Днем температура может опуститься до минус 12 — минус 17 градусов, а ночью — до минус 23.