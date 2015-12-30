Степанакерт, 30 декабря, 2015, 22:43 — ИА Регнум. Действующая при степанакертском университете «Месроп Маштоц» арт-студия «Бродячая собака» представила карабахскому столичному зрителю новогодний музыкально-поэтический спектакль «Дед Мороз приходит в полночь и дважды». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Автором идеи, сценаристом и режиссёром является Жанна Крикорова, проректор университета «Месроп Маштоц» по работе со студентами, художественный руководитель арт-студии «Бродячая собака». Она же сочинила поэтический текст пьесы.

Представление было сыграно с большим азартом и артистизмом студентами вуза в зале степанакертского культурного центра имени Шарля Азнавура. У каждого из героев пьесы свои личные и семейные проблемы, но под Новый год они чудесным образом решаются, разумеется, не без помощи Деда Мороза. Радость и счастье возвращаются в семейные очаги.

Арт-студия «Бродячая собака», основу которой составляют студенты университета «Месроп Маштоц», регулярно организовывает музыкально-поэтические представления, посвящённые тем или иным знаменательным событиям и актуальным темам. В частности, степанакертцам была представлена литературно-музыкальная фантазия на тему поэзии Серебряного века «Подвал бродячей собаки».Зритель на пару часов окунулся в атмосферу времени, когда в петербургском арт-подвале устраивались театральные представления, лекции, поэтические и музыкальные вечера с участием Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Игоря Северянина, Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Константина Бальмонта и других ярчайших представителей поэзии того периода. Молодежь, участвовавшая в спектакле, не только в совершенстве владела русским языком и великолепно декламировала произведения русских поэтов Серебряного века, но и сумела проникнуться подлинным духом того времени.

Студентами был также сыгран спектакль, посвящённый творчеству поэтов 1960-ых годов, в частности, Бродского, Высоцкого, Окуджавы, которые в одно время практически были запрещены по политическим мотивам, но, тем не менее, пользовались народной любовью, которая пронеслась сквозь десятилетия.

Большим зрительским интересом был отмечен музыкально-поэтический спектакль «Тем выше музыка любви…», посвящённый 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Действие сопровождалось исполнением песен военных лет, декламацией стихов Симонова, Тушновой, Окуджавы, Высоцкого, Асадова, Твардовского. Большинство зрителей знало войну не понаслышке, многие на себе испытали все ужасы войны, потеряв родных и близких, а потому никого не удивляли слёзы на глазах у присутствующих.

У арт-студии «Бродячая собака» много интересных задумок, и в 2016 году молодые артисты под руководством Жанны Крикоровой обещают зрителям ещё не один сюрприз.