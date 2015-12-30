Москва, 30 декабря, 2015, 20:25 — ИА Регнум.



Journeys On Quest Радость семьи

В столице сегодня, 30 декабря, полиция задержала 14-летнего таджикского мальчика — за то, что он был с матерью, но у него не было оригинала свидетельства о рождении. Об этом передает радиостанция «Эхо Москвы».

Скажете, правильно? Раз без документов, можно задержать? Но! — его забрали не в КПЗ до выяснения, а… в больницу! Что это значит? А это значит, что он «попал» не под административный закон, а под ювенальный регламент. То есть с ним обошлись как с безнадзорным — по накатанному беспределу.

1. По закону, безнадзорный — это если «контроль за поведением отсутствует». Если ребёнок со взрослым, то он не безнадзорный. По закону. По ювенальному беспределу — повсеместно теперь требуют бумажку. И если бумажки нет — ни на что не смотрят. Первая стадия этого беспредела — говорят, что «ребёнок без законных представителей» (хотя и со взрослым, чего по закону достаточно). Здесь вторая стадия беспредела — он с мамой (бывает — с бабушкой), но без бумажки, что это мама!

2. По закону, доставить должны в ОВД, не больше чем на три часа. А по ювенальным регламентам — сразу в больницу, на карантин. На неделю. Потом в приют. Сцапали!

3. По закону, матери должны его тут же отдать, как принесёт бумажку. Или поселить её в больницу вместе с ним. На деле… а вот посмотрим!

Если даже после гибели Умарали продолжаются такие действия полиции (не важно, что в этот раз не в Питере, а в Москве), значит, министр МВД не провёл после того случая никакой работы с региональными УВД. Всего лишь надо собрать начальников управлений и внушительно прочитать им две статьи закона. Чтобы они действовали по закону, а не по регламентам межведомственного взаимодействия.

Отдельный вопрос — снова «из таджикской семьи». В прошлый раз нашлись силы, стремящиеся перевести возмущение ювенальным беспределом в политическую плоскость, подчеркивая, что это — таджикский ребенок. Хотя было совершенно очевидно, что история именно ювенальная. Хотя незадолго до этого так же трагически закончилось изъятие у матери ребенка в Новороссийске. Русского ребенка Родиона Тонких. Тем не менее, вопреки этой очевидности, кое-кто очень старался разыграть и межнациональные отношения внутри России, и межгосударственные — между Таджикистаном и Россией, и внутриполитические в Таджикистане. Сейчас, вне сомнения, те же силы опять постараются «снять политическую пенку» и не заметить факт ювенального беспредела.

Если общество ждет не сомнительного политического популизма, а прекращения произвола в отношении семей, то оно обратит внимание на происходящее.