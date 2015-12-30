Махачкала, 30 декабря, 2015, 19:23 — ИА Регнум. В Хивском и Сулейман-Стальском районах Дагестана объявлен режим контртеррористической операции. «Специальный режим КТО введен с 18:00 мск в административных границах Сулейман-Стальского района и отдельных частях Хивского района РД. В границах населенных пунктов Заза, Конциль, Чиликар, развилки Мехтикент и перевала Черенский ведутся поиски боевиков», — приводит слова представителя Оперативного штаба РИА «Дагестан».

Маска

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 декабря был снят режим КТО в в Буйнакском и Карабудахкентском районах. Спецрежим был введен более месяца назад, 24 ноября. На текущий момент все запланированные мероприятия, характер которых не разглашается, в этих двух районах завершены.

Однако, в городе Дербенте со вчерашнего дня ведутся поиски лиц, обстрелявших людей на смотровой площадке крепости Нарын-Кала. В результате обстрела были ранены 12 человек. Погиб сотрудник пограничной службы. Нападение было совершено в 23:30. В момент обстрела на площадке находилось до 20 человек. Люди прибыли туда небольшими группами на своих личных автомобилях, чтобы полюбоваться городом с высоты смотровой площадки.