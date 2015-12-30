Рига, 30 декабря, 2015, 18:42 — ИА Регнум. «Используя все положенные мне Конституцией права, я беру на себя инициативу в выдвижении кандидата в премьер-министры Латвии», — заявил сегодня, 30 декабря, после неофициальной встречи с коалиционными партиями президент Раймонд Вейонис, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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По этому поводу глава государства принял решение перенести запланированный отпуск и уже на следующей неделе провести собеседования с кандидатами от партий. По словам Вейониса, на такой шаг он вынужден пойти из-за того, что сами партии так и не сумели создать модель новой работоспособной коалиции.

Ранее президент заявил, что представителю Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) не следует занимать должность премьер-министра. По мнению Вейониса, следующая коалиция должна быть наподобие нынешней. «Учитывая неписаные принципы, нужно придерживаться нынешнего распределения постов (от «Единства» — премьер, от СЗК — президент, а от Нацобъединения — спикер Сейма)», — сказал Вейонис.

У правящей партии «Единство» пока один кандидат на должность премьера — лидер партии Солвита Аболтиня. Партнеры по правящей коалиции — СЗК и Нацобъединение — неоднократно выражали нежелание поддерживать ее кандидатуру. У СЗК есть два кандидата в премьеры — министр земледелия Янис Дуклавс и депутат Сейма Марис Кучинскис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 декабря, премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма объявила об отставке правительства республики. Соответствующее заявление глава кабинета министров сделала после встречи с президентом страны Раймондсом Вейонисом. По прогнозам политиков, новое правительство не будет сформировано очень быстро. Скорее всего, новый состав правительства будет сформирован и утвержден в начале 2016 года.