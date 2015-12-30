Санкт-Петербург, 30 декабря, 2015, 18:32 — ИА Регнум. Служебный подземный переход между зданиями Большого и Малого Эрмитажа торжественно открыт в Петербурге сегодня, 30 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

hermitagemuseum.org Служебный подземный переход в Эрмитаже

Необходимость в его возведении возникла в связи с предстоящим открытием в Шуваловском проезде отдельного входа для посетителей здания Малого Эрмитажа. Сам проезд также откроется для публики, что станет реализацией концепции, согласно которой каждое из зданий Эрмитажа является частью ансамбля, сохраняя при этом свою индивидуальность.

«В связи с тем, что Шуваловский проезд открывается как сквозной проход от Миллионной улицы к Дворцовой набережной, было решено, во избежание пересечения потоков посетителей и сотрудников музея, построить служебный подземный переход из Малого в Большой Эрмитаж», — пояснили в пресс-службе музея.

Длина подземного перехода составляет 8 метров, ширина — 4,6 метра. Переход сооружен из монолитного железобетона на глубине четырех метров. По обеим сторонам перехода расположены две зоны археологической музеефикации, отделенные от прохода оконными проемами, и система аварийной откачки воды. Переход отделен от обоих зданий, которые он соединяет, противопожарными дверями.

Работы по сооружению подземного перехода проводил подрядчик ООО «БЕТА-КОМ» с ноября 2014 года по декабрь 2015 года.

Как сообщил на церемонии открытия директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, подземный переход получит собственное имя — «называться он будет переходом Крюйса, в честь вице-адмирала, усадьба которого находилась здесь». Именно остатки этой усадьбы зафиксированы в упомянутой зоне музеефикации под землей.