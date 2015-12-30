Москва, 30 декабря, 2015, 17:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о частичном восстановлении действия договора о зоне свободной торговли с Украиной. Соответствующий документ опубликован сегодня, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

kremlin.ru Владимир Путин

В документе сказано, что действие договора о зоне свободной торговли с Украиной возобновляется в части таможенной пошлины на экспорт природного газа.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил законт о приостановлении действия договора о зоне свободной торговли с Украиной с 1 января 2016 года.

Закон был предложен после того, как Россия, Украина и Европейский Союз не смогли снять разногласия в связи с созданием зоны свободной торговли между ЕС и Украиной. Последний раунд переговоров на министерском уровне прошедший в Брюсселе в начале декабря не увенчался успехом.

Однако участники последнего раунда трехсторонних переговоров — член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр экономического развития России Алексей Улюкаев — заявили о готовности продолжить переговоры.

Экспертным группам поручено попытаться в течение месяца найти приемлемое решение. Однако дата следующей встречи не назначена.