Улан-Удэ, 30 декабря, 2015, 18:12 — ИА Регнум. В интервью бурятским телеканалам глава республики Вячеслав Наговицын заявил, что сейчас перед регионами стоят более важные проблемы, чем объединение в один субъект.

panoramio.com/user/4912053 На перевале «Чертовы ворота», административная граница Иркутской области и Бурятии

«Ситуация в экономике сложная и говорить о том, на то, чтобы проводить референдумы (только так может идти объединение), никто не пойдет, — утверждает Наговицын, комментируя слухи о возможности объединения Иркутской области и Бурятии. — Сейчас стоит задача поправить экономику, сделать жизнь лучше, а когда она будет стабильна и все будет хорошо, можно будет и на эти темы поговорить. Сегодня есть более важные проблемы, которые надо решать».

Отметим, что слухи о возможном объединении начали активно циркулировать в последние недели в иркутских и бурятских СМИ.

«На мой взгляд, за распространением этих слухов стоит бурятская национальная оппозиция, получившая институциональное оформление в виде КПРФ, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Именно им выгодно раскачивание этой темы, поскольку, отстаивая самостоятельность региона, они зарабатывают политические очки, тем более на фоне своего давнего противостояния с главой республики Вячеславом Наговицыным, которого они считают «вахтовиком-варягом». В неформальных беседах оппозиционеры подчеркивают, что Наговицын-де в случае давления из Кремля «сольет» республику, а уж они-то будут стоять до конца. Нагнетание этой темы и возникающая из-за этого напряженность преследует цель обеспечить победу ставленника оппозиции на выборах главы республики. Так что я оцениваю эту тему именно как пиар оппозиции, не имеющий под собой реальной почвы. Напомнил бы и ситуацию на Алтае, где перед выборами всегда тема объединения поднимается, копья ломаются, жесткие дискуссии происходят, а после выборов тема сходит на нет и никакого «неизбежного» объединения регионов по итогу не случается. Но это не мешает перед выборами тему объединения Алтайского края с Республикой Алтай регулярно реанимировать».

Эксперт убежден, что в объединении прибайкальских регионов не заинтересован пришедший в этом году к власти в Иркутской области Сергей Левченко. «Группа, поддержавшая Левченко на губернаторских выборах, пока набирает силу, укрепляет свои позиции, в объединенном регионе их позиции ослабнут, — считает Савостин. — Ходят слухи, что в объединении регионов заинтересованы вице-премьер России Александр Хлопонин (который, кстати, осуществил проект объединения регионов, будучи красноярским губернатором) и руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов. Даже если это так, сейчас — абсолютно не то время, когда можно начинать столь скандальный проект».

Процесс укрупнения регионов России начался в 2003 году с объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. В 2005 году прошли референдумы по объединению Красноярского края с Таймыром и Эвенкией, Камчатской области с Корякским автономным округом; в 2006 году объединились Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ; в 2007-м — Читинская область и Агинский Бурятский округ.

Для объединения регионов предусмотрена специальная процедура, включающая в себя референдум на всех объединяемых территориях. С 2007 года оформленных по закону инициатив об объединении не выдвигалось, хотя общественность самых разных регионов периодически обсуждает идеи укрупнения субъектов Федерации.