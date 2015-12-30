Магас, 30 декабря, 2015, 16:46 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает уходящий год успешным для республики. На итоговой пресс-конференции для федеральных и республиканских СМИ он заявил: «2015-й год, на мой взгляд, был успешным, и, по нашим прогнозам, 2016 год не будет хуже».

kremlin.ru Юнус-Бек Евкуров

По словам главы субъекта, если в 2014 году валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 15,9% к уровню предыдущего года и составил 52,4 млрд рублей, то в 2015 году за счет увеличения объемов обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства и торговли прогнозируется рост ВРП до 56,9 млрд рублей.

О поступательном развитии экономики региона говорят и показатели среднемесячной заработной платы. Так, за январь-октябрь 2015 года она составила 21 515,3 рубля, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 3,5%.

В республике ведено в строй 136,4 тысяч кв. м жилья, что на 23,4% больше аналогичного периода прошлого года. Ингушетия — в тройке лидеров по реализации программы Фонда реформирования ЖКХ по переселению семей из аварийного жилья, а также по исполнению майских указов президента РФ.

На 10,6% к аналогичному периоду предыдущего года увеличился оборот розничной торговли. Его величина составила 19 550,7 млн рублей. Индекс потребительских цен определился на уровне 116,94% к декабрю предыдущего года.

Особо отметил глава региона то, что уходящий год не был отмечен в республике какими бы то ни было негативными событиями, не произошло в регионе и дестабилизации обстановки за счет деятельности банподполья.

По словам Евкурова, в Ингушетии самая низкая криминальная статистика, а среди участников боевых действий на стороне ИГИЛ в Сирии меньше всего выходцев из республики. «Мы стараемся работать на упреждение и не пользуемся драконовскими методами, чтобы удержать молодежь от радикализации, от увлечения наркотиками, от других вещей, которые чреваты для них трагическими последствиями», — заявил глава республики.

Политика

В государственном реестре праздников появилась новая дата — День единения Ингушетии и России. Она будет отмечаться 17 марта в честь исторических событий 1770 года. Именно в этот день, по свидетельствам историков, представители Ингушетии — старшины Гари Чопанов и Сурхави Мирзаханов, присланные от всего народа — обратились к кизлярскому коменданту российскому полковнику Ивану Неймичу с вопросом о подданстве. В уходящем году Ингушетия отметила 245-летие вхождения в состав России. С этой памятной датой руководство республики и всех ее жителей поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, полпред президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

В рамках праздничных мероприятий в стенах Государственной думы РФ и Совета Федерации РФ прошли Дни культуры Ингушетии. В Государственном Кремлёвском дворце состоялся гала-концерт деятелей культуры республики.

Экономика

Пять проектов по производству рыбы и мяса, выращиванию яблок представила Ингушетия на ежегодной выставке «Золотая осень-2015». На международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» были подготовлены 20 инвестпроектов, на общую сумму 27 млрд рублей в том числе строительство больницы в Карабулаке, завода по производству малых летательных аппаратов, предназначенных главным образом для нужд сельского хозяйства. Были также обсуждены возможность модернизации старых нефтяных скважин китайскими компаниями, строительство угольных электростанций и реализация медицинских проектов в Ингушетии совместно с партнерами из Израиля.

Строительство сразу 32 объектов велось в нынешнем году в Республике Ингушетия. Возведение 18 из них начато в прошлые годы, еще 14 — новые объекты. Одновременно в республике велось строительство 20 социальных, девяти инфраструктурных и трех промышленных объектов. В числе объектов, которые подлежат вводу в эксплуатацию в текущем году, пять многоквартирных домов в сельском поселении Яндаре Назрановского района, эндокринологический диспансер в Магасе, поликлиника с женской консультацией в Назрани, реконструкция детского сада «Эрзи» в Джейрахском районе. Кроме того, введены в строй два объекта промышленности — предприятие по производству сборно-монолитного бетона мощностью 50 тыс. куб. в год и швейное объединение.

Переселение из ветхого жилья

Ингушетия стала лидером по итогам реализации программы по переселению граждан из ветхого жилья. План по переселению регион выполнил с опережением. Новые квартиры в 2015 году построены для 2500 жителей региона вместо 630, запланированных по программе переселения. Работы по переселению завершены на два года раньше, чем предусмотрено реализацией всей программы.

Происшествия

В ноябре в Ингушетии был ликвидирован лидер бандподполья Беслан Махаури. Ранее он являлся доверенным лицом Доку Умарова. Главарь боевиков руководил и был непосредственным участником нападения на автоколонны силовиков в 2009 и в 2012 годах. В результате этих террористических вылазок боевиков погибли более двадцати сотрудников полиции и внутренних войск.