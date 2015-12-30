Казань, 30 декабря, 2015, 16:36 — ИА Регнум. Эксперт Института национальной стратегии, известный политолог и исламовед Раис Сулейманов осужден на 7 суток административного ареста в СИЗО «за распространение экстремистских материалов в интернете». Такое решение 30 декабря вынес Приволжский районный суд Казани за ссылки на статьи, в которых эксперт рассказывал об опасности террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM).

golosislama.com Раис Сулейманов

Как заявил сразу после судебного заседания Раис Сулейманов ИА REGNUM, «само заседание прошло быстро, а решение судьи «вынашивалось» еще быстрее — 40 секунд». Именно столько времени судья Тагир Рахиев пробыл в совещательной комнате, чтобы затем огласить решение. «Это может означать только одно — обвинительное заключение было подготовлено заранее». Сам Сулейманов расценивает «данный приговор настоящим новогодним подарком, который сделал региональный центр по противодействию с экстремизмом МВД исламским радикалам». «Это абсурд — когда борца с экстремизмом судят за экстремизм!» — сказал Сулейманов.

Он также отметил, что данный инцидент — это «месть татарской этнократии за критические материалы». По словам Раиса Сулейманова, политическое преследование началось после развернувшейся «холодной войны» между Москвой и Анкарой, когда после ряда его научных публикаций и выступлений федеральные власти, наконец, обратили внимание на турецкое влияние в Татарстане, где не скрывают симпатий к Реджепу Эрдогану и его клике. «Естественно, подобные материалы вызвали ярость и желание мстить у этнократии, а правоохранительные органы Татарстана только по названию являются федеральными и выполняют приказы местных начальников», — считает эксперт.

Поводом для вынесения обвинительного приговора стали материалы полицейского расследования, проведенного сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану (Центр «Э»). Суть обвинений свелась к тому, что эксперт разместил на своей страничке «ВКонтакте» ссылки на данные им ранее интервью двум СМИ: «Le Courrier de Russie» под названием «Attentats, salafisme, État islamique: quelle menace pour la Russie?» и «Отечество» под названием «Идет ИГИЛизация населения?». Материалы вызвали бурную реакцию у татарстанских правоохранителей — Сулейманова вызвали на допрос в отдел полиции, после чего тут же увезли в суд, где все аргументы и пояснения не возымели действия. Эксперт-религиовед осужден по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ.

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