Санкт-Петербург, 30 декабря, 2015, 16:39 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга выявила целый ряд нарушений при строительстве скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (трасса М-11). Нарушения допущены турецкой строительной компанией «Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети» на участке строящейся трассы в черте Петербурга, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской прокуратуры.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Волк на строительной технике

В частности, при проверке было установлено, что компания не ведет учет образовавшихся отходов, не установила лимиты на их безопасное размещение, а также ведет деятельность, сопряженную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, не получив установленных Департаментом Росприроднадзора нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.

Кроме того, турецкая компания на 666 километре будущей трассы построила временный технологический мост через реку Попова Ижорка с водопропускными устройствами в виде труб, предназначенный для движения строительной техники. Однако необходимого для таких работ разрешения о предоставлении в пользование водного объекта компания не получила.

По результатам проверки природоохранная прокуратура возбудила в отношении турецкой строительной фирмы и ее должностного лица дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

«Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль», — сообщили в надзорном ведомстве Петербурга.

Напомним, это уже не первый случай нарушения турецкими строителями природоохранного законодательства в ходе возведения крупных объектов в Петербурге. Как сообщало ИА REGNUM, та же самая строительная компания «Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети» в декабре 2015 года наказана за попадание бетона в акваторию порта Петербурга при строительстве центрального участка Западного скоростного диаметра. Бетон попал на поверхность причала Большого порта «Санкт-Петербург», а также в Морской канал еще в августе текущего года, но строители не сообщили об этом в соответствующие органы. За это нарушение турецкая строительная фирма была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 декабря утвердил перечень отдельных видов работ, выполнение которых турецкими компаниями запрещено на территории России с 1 января 2016 г. В частности, турецким компаниям запретят строительные работы на территории России. Однако запрет не распространяется на работы и услуги, выполнение которых предусмотрено контрактами, которые были заключены до вступления в силу постановления.