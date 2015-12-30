Калуга, 30 декабря, 2015, 15:08 — ИА Регнум. Сегодня, 30 декабря, глава городского самоуправления Александр Иванов принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых очередной годовщине освобождения Калуги от немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, руководители города, представители ветеранских, общественных и молодёжных организаций возложили венки к Вечному огню на площади Победы.

«Уходящий год был ознаменован 70-летием со дня Великой Победы нашего народа, в Калуге прошло множество праздничных мероприятий, были открыты памятники маршалу Победы Георгию Жукову и труженикам тыла, с особой теплотой и вниманием мы относились к ветеранам Великой Отечественной. 30 декабря 1941 года войска 50-й армии в ходе ожесточённых боёв освободили Калугу. Отмечая очередную годовщину этого события, хочется особо поздравить ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла и малолетних узников концлагерей, всех тех, кто вынес на своих плечах все тяготы и невзгоды Великой войны. Низкий вам поклон. Калужане хранят светлую память о воинах, освободивших наш родной город. После оккупации и тяжёлых боёв наш город лежал в руинах, но благодаря самоотверженному труду жителей Калуга возродилась, вновь стала важным промышленным и транспортным центром. И сегодня своим упорным трудом калужане способствуют развитию и благоустройству нашего города, достижению новых успехов в экономике и промышленности. От всего сердца поздравляю жителей Калуги с 74-й годовщиной освобождения города!», — заявил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.