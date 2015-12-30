Нижний Новгород, 30 декабря, 2015, 15:02 — ИА Регнум. Уходящий 2015 год прошел под знаком выборов в городскую Думу Нижнего Новгорода VI созыва, что естественным образом обнажило накопившиеся проблемы в области политики и управления. Как сообщили ИА REGNUM в гордуме, об этом заявил глава города Иван Карнилин, комментируя итоги 2015 года.

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По его словам, ротации кадров во власти всегда проходят достаточно болезненно: «Все-таки главным политическим итогом 2015 года стало избрание обновленной городской Думы. Депутатов стало больше — теперь нас 47, и что существенно — стало больше депутатов, избранных от округов».

«За три месяца городская дума провела 6 пленарных заседаний. Депутаты тщательно обсудили и приняли бюджет города на 2016 год, постоянные комиссии обозначили основные вопросы, по которым город должен продвинуться в первом полугодии будущего года. У большинства депутатов уже четко выстроена работа на избирательных округах с наказами и обращениями граждан. По своему опыту я твердо знаю, что работа непосредственно на округе, с людьми — одна из важнейших составляющих депутатской деятельности. Если удается положительно решить ту или иную проблему конкретного человека, общественной организации, предприятия, учреждения — это снимает социальную напряженность, люди получают долгожданную обратную связь от представителя власти», — считает Карнилин.

Он также напомнил, что в силу разных факторов в Нижнем Новгоролде осенью 2015 года затянулся вопрос с назначением главы администрации города: «Но 18 декабря конкурс, наконец, состоялся, а 23 декабря на заседании городской думы на должность главы администрации была согласована кандидатура Сергея Белова».

«Нужно будет в сжатые сроки разработать и принять городской план антикризисных мероприятий как в финансовом плане, поскольку кредиторская задолженность на 1 января 2016 года прогнозируется около 2 млрд рублей, так и в плане рачительного управления городским имуществом и распоряжения городской землей, — считает глава города. — Городская дума будет оказывать полное содействие новому руководителю городской администрации. Уверен, что мы выстроим рабочие отношения на основе взаимного уважения и постоянного диалога».

«Что касается планов на 2016 год, то сверхзадачами для городской власти являются обеспечение плановой работы городского хозяйства, поиск дополнительных доходов в бюджет города, оптимизация бюджетных затрат, жесткий контроль за расходами бюджетных средств, в чем городской Думе поможет контрольно-счетная палата», — заявил Карнилин.