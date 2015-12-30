Лондон, 30 декабря, 2015, 14:57 — ИА Регнум. Национальный архив Великобритании за давностью лет рассекретил только лишь 58 документов (досье), касающихся действий правительства страны в 1986—1987 годах. Об этом сообщает интернет-версия газеты Financial Times.

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По решению правительства Великобритании обнародование целого ряда архивных документов, «проливающих свет» на наиболее спорные решения Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра страны (1979−1990 гг.), было отложено.

При этом пока также не рассекречены документы, рассказывающие о ключевых событиях бурного двухлетия.

Financial Times отмечает, что «ни Национальный архив, ни канцелярия при правительстве Великобритании, пока не установили точной даты обнародования документов».