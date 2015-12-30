Брянск, 30 декабря, 2015, 15:09 — ИА Регнум.



bryansknovosti.ru Герой Советского Союза Иван Лысенко

В городе Брянске на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, участник штурма Рейхстага Иван Лысенко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Иван Никифорович Лысенко ушёл из жизни сегодня, 30 декабря, в посёлке Красная Гора (Брянская область). Ему было 98 лет. Похороны состоятся 31 декабря в Красной Горе. Проститься с героем приедет руководство Брянской области, а также ветеранские и общественные организации.

Лысенко входил в состав одной из групп, штурмовавших Рейхстаг. Он закрепил на фронтоне второго этажа Рейхстага самодельное Красное Знамя. Звание Героя Советского Союза было присвоено из всей группы разведчиков Григория Булатова только Ивану Лысенко. Он участвовал не только в установлении Красного Знамени на Рейхстаге, но и в аресте двух фашистских генералов.

Напомним, весной 1945 года Красная армия штурмовала Рейхстаг. В течение нескольких дней — с 28 апреля по 2 мая 1945 года — 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта осаждал здание германского парламента. Ранним утром 1 мая над Рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Гарнизон Рейхстага капитулировал 2 мая.

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