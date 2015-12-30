Ереван, 30 декабря, 2015, 14:52 — ИА Регнум. Фермер армянской национальности из Джизакской области Узбекистана Арамаис Авакян с 4 сентября содержится под арестом по подозрению в связях с террористической группировкой ИГИЛ (организация запрещена в России). Его родственники утверждают, что причиной ареста является его фермерская деятельность. Родные 33-летнего фермера-армянина говорят о пытках в отношении него, сообщает радио «Озодлик» (Узбекская редакция радио «Свобода»)

ozodlik.org Фермер Арамаис Авакян

«Возможно, что моего мужа убили во время следствия, они не берут у меня ни еды, ни лекарств, которые я приносила ему», — заявила женда Арамаиса Авакяна Ширин Турсунова.

Источник радио в правоохранительных органах Джизака сообщил, что Авакян жив, но «получил увечье, упав со стула».

Арамаис Авакян и 4 его сообщников обвиняются по статье 159 («Посягательство на конституционный строй») и части 2 статьи 244 («Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях») Уголовного кодекса Узбекистана. В целях безопасности до суда они останутся под стражей. Помимо этого, Авакяну еще предъявлено обвинение по 169 статье («Кража») УК.

Источник, приближенный к следствию заявил «Озодлик», что о благосклонности к «ИГИЛ» задержанных лиц, в частности Арамаиса Авакяна, стало известно из СМС-сообщений, обнаруженных в его мобильном телефоне. Также в качестве доказательства следствие приводит тот факт, что Арамаис Авакян отрастил бороду.

«Мой муж был христианином. Он даже не мог сказать «Аминь» по мусульманский. Теперь его хотят оклеветать и обвинить исламистом-экстремистом. Что касается его бороды: у армян есть традиция, не сбривать бороду до 40 дней, когда умирает кто-то из близких. Когда умерли младший брат и дед моего мужа, он ходил не бритым», — говорит жена Арамаиса.

Однако источник, приближенный к следствию заявил, что во время показаний против Авакяна имам, проводивших обряд никях (обряд бракосочетания в исламе) во время свадьбы Арамаиса и Ширин, заявил, что во время женитьбы муж-армянин принял ислам.

Но, по словам Ширин Турсуновой, заявления следователя являются абсолютной ложью.

«Это полная ложь. Имам, который читал на нашей свадьбе никях, умер два года назад. В обвинительном заключении написаны такие же показания, но уже якобы с моих слов», — заявила Турсунова.

Что касается СМС-сообщения, которое является основными доказательствам вины Арамаиса Авагяна, то по словам проживающего ныне в эмиграции в Канаде узбекский журналист Улугбек Хайдаров, который ранее писал об этом деле, СМС про джихад были отправлены из СИЗО Службы национальной безопасности (СНБ).

«Авакян пропал 4 сентября, а один из задержанных его друзей — 3 сентября. Когда родственники пропавших парней вместе с сотрудниками правоохранительных органов и СНБ в течение 40 дней искали их, от пропавших парней пришло СМС-сообщение, в котором говорилось следующее: «Мы в Казахстане. Отсюда поедим на джихад. Не держите на нас зла». Однако родственники пропавших не поверили написанному СМС-сообщению и продолжили поиски. Спустя 40 дней, то есть 14 октября, стало известно, что все пропавшие парни находятся в следственном изоляторе областного СНБ», — говорит Улугбек Хайдаров.

Родные Арамаиса Авакяна считают, что история с ИГИЛ была придумана из-за бизнес-конфликта, возникшего между ним и местными властями

Родственники Авакяна считают, что уголовное преследование началось из-за бизнес-конфликта с местными властями, связанного с рыбным хозяйством Авакяна, которое он создал два года назад и успешно развивал. По их словам, все задержанные мужчины работали у Арамаиса.

«В двух прудах выращивали около 70−80 тонн рыбы. Когда Арамаис Авакян решил заняться их продажей, у него возник конфликт с хокимом (главой местной администрации). Мне рассказали, что хоким Пахтакорского района Сабир Каршибаев хотел взять этот пруд для своих родных. Беседа хокима с Авакяном закончился скандалом. Люди слышали, как хоким кричал на Авакяна: «Я загноблю тебя в тюрьме!», — рассказал Улугбек Хайдаров.

Источник Радио Озодлик в правоохранительных органах Джизака сообщил, что суд по делу фермера Арамаиса Авакяна отложен на следующий год.

Несмотря на это, в махалле (местном квартале) родных арестованных публично предали позору. 14 декабря председатель махалли «Бабур» на собрании активистов в Джизаке назвал Арамаиса Авакяна «ИГИЛовцем и террористом». Он прочитал письмо, отправленное из СНБ, в котором говорилось, что Авакян вместе с четырьмя друзьями хотели посягнуть на Конституционный строй в Узбекистане, а также убили сотрудника милиции, а после утопили его тело в пруду.

26 статья конституции Узбекистана гласит, что каждый обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. «Исходя из этого, сотрудники спецслужб попирают действующую конституцию и предают публичному позору невинных людей», — заявил журналист.