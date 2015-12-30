Москва, 30 декабря, 2015, 14:34 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий от транспортного налога 12-тонники, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря. Поправками в Налоговый кодекс предлагается освободить от уплаты транспортного налога владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, в связи с необходимостью устранения двойного налогообложения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большегрузы

С 15 ноября вступили в силу положения, устанавливающие обязательный сбор в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, в размере 3,73 рубля на один километр пути. Тем самым владельцы грузовиков оказываются в положении, когда они обязаны вносить в консолидированный бюджет РФ два обязательных платежа на одну цель — ремонт автомобильных дорог, указали депутаты.

Так, согласно предлагаемым изменениям, исключаются из объектов налогообложения транспортным налогом грузовые автомобили с мощностью свыше 250 л.с., так как автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн обязательно обладают моторами с указанной мощностью.

Расчеты показывают, что поступления от сбора превышают платежи по транспортному налогу в десятки раз, указали депутаты. «Так, если в среднем большегрузный автомобиль проезжает в месяц 9 тыс. км., то поступления от сбора составят 33 570 руб. или 402 840 руб. в год с каждого такого автомобиля. В то же время налоговые платежи по транспортному налогу за грузовой автомобиль мощностью 300 л.с. — 25 500 руб. в год, с учетом применения максимального повышающего коэффициента. Выпадающие доходы дорожных фондов субъектов РФ в связи с отменой транспортного налога будут компенсированы за счет перераспределения дополнительных поступлений в Федеральный дорожный фонд», — отмечают авторы.