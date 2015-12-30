Нижний Новгород, 30 декабря, 2015, 14:32 — ИА Регнум. Работники детских садов Нижнего Новгорода остались без льготного питания. Соответствующее распоряжение было подписано главой городской администрации Сергеем Беловым и размещено на официальном сайте мэрии.

k1news.ru Детский сад

Этим распоряжением отменяется действие постановления «О социальной поддержке работников муниципальных учреждений дошкольного образования», принятого в феврале 2013 года и дававшего работникам детских садов право на скидку 50% при оплате питания по месту работы.

Как сообщалось, ранее гордума Нижнего Новгорода отменила постановление о негосударственном пенсионном обеспечении для бюджетников.

В соответствии с решением гордумы утратили право на дополнительное пенсионное обеспечение за счет средств городского бюджета работники бюджетной сферы, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, сотрудники детских садов и начальных школ (за исключением учителей), прекратившие трудовую деятельность не ранее 1 сентября 2005 года, работники библиотек, прекратившие работать не ранее 1 января 2008 года, сотрудники муниципальных учреждений физкультуры и спорта (не ранее 1 февраля 2008 года), сотрудники молочных кухонь (после 1 мая 2012 года) и учреждений дополнительного образования.