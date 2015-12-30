Москва, 30 декабря, 2015, 14:20 — ИА Регнум. В Москве с тревогой наблюдают за эскалацией насилия в юго-восточных районах Турции. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном 30 декабря. «С тревогой наблюдаем за эскалацией насилия на юго-востоке Турции, вызванной продолжающейся силовой операцией турецких властей в курдонаселенных провинциях страны. Правозащитные организации отмечают многочисленные жертвы среди мирного населения, в том числе женщин и детей. В ряде населенных пунктов продолжает действовать комендантский час, закрыт проезд для любых видов транспорта. В зоны проведения операции не допускаются политики, журналисты, представители гуманитарных организаций. В отдельных местах фиксируется нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, ситуация близка к гуманитарной катастрофе. По некоторым данным, общее число вынужденных переселенцев превысило 100 тыс. человек», — говорится в комментарии.

globalriskinsights.com Курдский флаг

В департаменте уверены, что решение курдского вопроса находится в политической плоскости: «Призываем правительство Турции предпринять необходимые шаги для обеспечения скорейшего прекращения насилия и возобновления прерванного в июле 2015 года процесса мирного урегулирования. Решение курдской проблемы лежит в политической плоскости. Силовые методы решения внутренних конфликтов ведут лишь к новым жертвам и обострению ситуации с непредсказуемыми последствиями».

Напомним, официальная Анкара продолжает оказывать давление на курдские районы страны, проводя там различного рода спецоперации и вводя комендантский час. Всё это происходит на фоне разоблачений махинаций президента Турции Реджепа Эрдогана и его семьи с нефтью, поставляемой с территории, подконтрольной террористической организации ИГИЛ (ДАИШ).