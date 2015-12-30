Москва, 30 декабря, 2015, 14:29 — ИА Регнум. 2015 год был примечателен тем, что серьезные изменения претерпел Гражданский кодекс РФ. На протяжении всего года — зимой, потом в марте и апреле, наконец, в июне и в июле, в октябре в силу вступали поправки, направленные по сути на то, чтобы привести законодательство и судебную практику к единообразию и закрепить уже сложившиеся подходы правоприменения. Общий тренд вступивших в силу новелл гражданского законодательства состоит в том, что отечественная правовая система в большей степени становится ориентированной на западную. Об этом заявила директор Центра правового обслуживания Анна Коняева, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги уходящего года в российском законодательстве.

pravorf.ru Директор Центра правового обслуживания Анна Коняева

«Внесенные в часть первую ГК РФ поправки в какой-то степени закрепили фактически сложившийся порядок в сфере хозяйственных отношений, а также дополнили его рядом важных нововведений. Так изменились правила регулирующие основания и порядок уменьшения неустойки, поручительство. Появилась независимая гарантия, а также новый вид обеспечения исполнения обязательств — обеспечительный платеж.

Изменения затронули и нормы, посвященные интеллектуальной собственности и коммерческой тайне. В частности, было конкретизировано понятие информации, составляющей эту тайну, а также законодательно закреплены права обладателя таких сведений. Весной вступила в силу поправка, касающаяся признания судом недействительности сделок. Теперь, если гражданин совершил сделку и впоследствии был ограничен в дееспособности по причине психического расстройства, его попечитель может подать иск и признать сделку недействительной, если будет доказано, что в момент ее заключения гражданин не мог понимать значение своих действий или руководить ими и другая сторона сделки знала или должна была знать об этом. На практике эта норма позволит защитить права и интересы граждан, представителей социально незащищенных слоев населения, пострадавших в результате мошеннических действий.

Среди важных изменений, внесенных в ГК РФ следует также отметить предоставленную органам местного самоуправления возможность принимать решение о сносе самовольной постройки. Это в свою очередь может привести к массовому сносу самовольных построек в 2016 г.

Изменения в ГК РФ вносятся в рамках глобальной реформы гражданского законодательства, и существенный блок новелл еще только вступит в силу в 2016 году, тогда же можно будет говорить и о результатах изменений, которые вступили в силу в 2015 году. Конечно же, одним из самых нашумевших и долгожданных законов, которые вступили в силу в уходящем году, был закон о банкротстве физических лиц. Этот нормативный акт открыл для граждан возможность избавиться от безнадежных долгов. В период кризиса, когда число невозвратов кредитов в банках увеличивается в геометрической прогрессии, право признать себя банкротом просто необходимо тем людям, кто оказался в долговой яме. Это даст им шанс, что называется, начать жизнь с чистого листа», — высказала свое мнение Коняева.

«Учитывая установленные ограничения для банкротства по сумме долга в 500 тысяч рублей, а также тот факт, что процедура признания гражданина банкротом является платной и может превышать 100 тыс. руб., подавать иски о банкротстве будут люди в действительно безвыходном положении с очень большими долгами. Институт личного банкротства — это механизм решить свои экономические проблемы по закону, в суде. Сейчас должники сталкиваются с тем, что кредиторы начисляют проценты за просрочку, перепродают долги коллекторам, которые не гнушаются никакими способами возврата денег. Закон же дает возможность перевести взаимоотношения между должником и кредитором в цивилизованное русло», — резюмировала эксперт.