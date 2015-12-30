Киев, 30 декабря, 2015, 14:06 — ИА Регнум. В буферной зоне Донетчины «почти не осталось» населенных пунктов, которые могут занять ВС ДНР. Об этом 30 декабря в эфире украинского телевидения заявил назначенный Киевом так называемый «глава Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология (фрагмент)

«Я не очень много говорю по поводу того, в какие населенные пункты «серой зоны» зашли украинские силы. Мы это не пиарим, и мы не рассказываем, но поверьте, на сегодняшний день там других населенных пунктов, которые есть в буферной зоне и куда могут зайти «боевики», на самом деле почти нет», — рассказал Жебривский.

По его словам, ВС ДНР провоцировали ВСУ, взяв под контроль село Коминтерново (мариупольское направление, Донетчина).

«Украинская сторона придерживается Минских соглашений. Коминтерново — это большая провокация перед завершением Минских переговоров», — считает Жебривский.

Он заверил, что ВСУ не будут отбивать Коминтерново у ВС ДНР.

«Коминтерново находится в низине, оно относится к буферной зоне. В принципе, по Минским соглашениям эта территория не относилась к украинской власти. Украинские войска могли давно туда зайти, но стратегическое положение Коминтерново такое, что оно находится в низине. Саханка нависает над Коминтерново. Мы видели, на самом деле много вооружения в Саханке, и если бы ВСУ втянулись в Коминтерново, то были бы накрыты и наши воины, и мирные жители, которые находятся в Коминтерново», — сказал Жебривский.

Чиновник также призвал украинские власти использовать ОБСЕ, «нормандскую четверку» и Минский формат переговоров, чтобы ВС ДНР покинули с. Коминтерново.

Напомним, 24 декабря полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в захвате восьми сел в буферной зоне Донетчины — Пищевик, Павлополь, Виноградное, Гнутово, Широкино, Бахмутовка, Жованка, Троицкое. В свою очередь, Минобороны ДНР опровергло информацию о том, что ВС ДНР взяли под контроль с. Коминтерново. По словам заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ обвиняют ДНР в захвате Коминтерново, чтобы оправдать то, что ранее украинскими силовиками были заняты села в буферной зоне.