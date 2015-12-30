Сантьяго, 30 декабря, 2015, 13:50 — ИА Регнум. В Чили построены два новых телескопа, благодаря мощности которых ученые смогут получить фотографии «черных дыр», расположенных за многие миллионы световых лет от нашей планеты, сообщает Europe1.

dailygalaxy.com Черная дыра

Никто не сомневается в их существовании, однако получить формальное подтверждение пока не получилось — и черные дыры по-прежнему остаются тайной нашей Галактики.

Сделать снимок черный дыры — это всё равно, что увидеть монету на Луне, тем не менее в Чили завершено строительство двух сверхмощных телескопов, главной особенностью которых является способность делать снимки этих космических монстров. Они также смогут проникнуть под диски пыли и газа, окружающие массивные космические тела.

Новые данные о природе небесных объектов откроют не только окно в неизвестный ученым доселе мир, их изучение приведет к изменениям и в повседневной жизни жителей Земли, отмечает астроном из парижской обсерватории Дамиен Гратадур.

По его словам, понимание того, как формируются черные дыры, как они развиваются, и как образуются струи материи, выбрасываемые из гигантских объектов, станет важным шагом в практических областях.

Первые испытания новых телескопов успешно завершены, в ближайшие месяцы ученые должны получить изображения этих таинственных объектов. Тогда ученые смогут измерить траектории движения самих дыр, а также звезд, которые вращаются вокруг них.