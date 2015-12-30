Благодаря двум новым телескопам на «черные дыры» будет пролит свет
Сантьяго, 30 декабря, 2015, 13:50 — ИА Регнум. В Чили построены два новых телескопа, благодаря мощности которых ученые смогут получить фотографии «черных дыр», расположенных за многие миллионы световых лет от нашей планеты, сообщает Europe1.
Никто не сомневается в их существовании, однако получить формальное подтверждение пока не получилось — и черные дыры по-прежнему остаются тайной нашей Галактики.
Сделать снимок черный дыры — это всё равно, что увидеть монету на Луне, тем не менее в Чили завершено строительство двух сверхмощных телескопов, главной особенностью которых является способность делать снимки этих космических монстров. Они также смогут проникнуть под диски пыли и газа, окружающие массивные космические тела.
Новые данные о природе небесных объектов откроют не только окно в неизвестный ученым доселе мир, их изучение приведет к изменениям и в повседневной жизни жителей Земли, отмечает астроном из парижской обсерватории Дамиен Гратадур.
По его словам, понимание того, как формируются черные дыры, как они развиваются, и как образуются струи материи, выбрасываемые из гигантских объектов, станет важным шагом в практических областях.
Первые испытания новых телескопов успешно завершены, в ближайшие месяцы ученые должны получить изображения этих таинственных объектов. Тогда ученые смогут измерить траектории движения самих дыр, а также звезд, которые вращаются вокруг них.