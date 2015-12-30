Чебоксары, 30 декабря, 2015, 13:46 — ИА Регнум. В столице Чувашии бюджет на 2016 год принят с дефицитом в 296 млн рублей. Доходы утверждены на уровне 6,7 млрд рублей, расходы — в размере 7,01 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

cap.ru На заседании городского собрания депутатов Чебоксар

Городской бюджет включает в себя 12 муниципальных программ, расходы на непрограммную деятельность и адресную инвестиционную программу. Большая часть средств пойдет на финансирование социально-культурной сферы, доля которой в общем объёме расходов составит 70,2% (или 4,9 млрд рублей). Из них 4,4 млрд рублей выделяется на реализацию программ по развитию образования, 197,5 млн рублей — на социальную политику, 199 млн рублей — на развитие культуры, 103,4 млн рублей — на развитие физкультуры, спорта.

«В том числе предусмотрены расходы на начало строительства одной школы и двух детских садов», — сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, ранее заявлявший о продолжении проекта строительства детсадов. Напомним, на очереди — детские сады для жителей новостроек: микрорайонов «Новый город», «Кувшинка», 14-го микрорайона, посёлков Альгешево и Сосновка, по улице Кукшумская, жители которых нуждаются в дошкольных учреждениях шаговой доступности. Помимо этого, в рамках федерального проекта стартует программа строительства школ.

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Финансирование отраслей «ЖКХ» и «Национальная экономика» составит 19,8% бюджетных расходов (или 1,4 млрд рублей). Из них на развитие дорожного хозяйства определено 0,6 млрд рублей, в том числе 450 млн рублей — на ремонт и содержание дорог, 8 млн рублей направят на дорожное строительство в частном секторе, 20 млн рублей — на ремонт тротуаров, 29,9 млн рублей — на ремонт дворовых территорий.

На благоустройство городских территорий предусмотрено 351 млн рублей, в том числе на уличное освещение — 104 млн рублей, озеленение — 97 млн рублей, уборку территорий, организацию парковок и содержание мест захоронения — 130 млн рублей, на строительство детских площадок — 10 млн рублей, на содержание внутриквартальных территорий — 10 млн рублей. Содержание жилищного хозяйства обойдётся в 157 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт домов направляется 52 млн рублей. 40 млн рублей потратят на переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, 10 млн рублей — на реконструкцию скверов и парков.

«Бюджет — сбалансированный. Хотя 2016 год будет непростым, но мы своевременно и в полном объёме выполним все взятые на себя социальные обязательства. Продолжим дорожное строительство, программу переселения из аварийного жилья, построим ряд новых социальных объектов», — подчеркнул на заседании городского собрания депутатов глава Чебоксар Леонид Черкесов, отметив, что при расчете расходной части на первое место были поставлены задачи сохранения социальных гарантий населения, выполнение принятых расходных обязательств, обеспечение повседневного функционирования социально-культурной сферы и инфраструктуры города Чебоксары.