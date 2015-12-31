Москва, 31 декабря, 2015, 13:14 — ИА Регнум. Россия с честью выдерживает испытания внешними угрозами, а вот в сфере экономики 2015 год не был отмечен какими-либо достижениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, говоря об итогах 2015 года. «Минувший год, в котором России одновременно пришлось отвечать на внутренние и внешние вызовы, был очень непростым для страны и ее граждан. Вряд ли можно дать этому году какую-то однозначную оценку — слишком много самых разных событий вместил он. Для его характеристики самые подходящие, на мой взгляд, слова — неспокойный, тревожный», — отметил сенатор.

memory-map.prosv.ru Памятник Воину-освободителю в Трептов-парке, Берлин

В сфере экономики 2015 год не был отмечен какими-то достижениями, полагает Клинцевич. «Мы его, можно сказать, не прожили, а проскрипели. Определяющим, как мне представляется, будет наступивший год, который ясно покажет, насколько устойчива наша экономика», — говорит парламентарий. «Нужны реальные шаги по выходу из кризиса. Осторожный оптимизм внушает тот факт, что даже в этой достаточно сложной ситуации страна живет не только заботами сегодняшнего дня. Принято решение продлить еще как минимум на два года программу материнского капитала», — напомнил он.

Ситуация в стране во многом будет определяться действиями правительства в социальной сфере, рассуждает Клинцевич. «Здесь главный принцип — не навреди. Очень надеюсь, что необходимые выводы из ситуации с дальнобойщиками будут сделаны, что позволит избежать поспешных или недостаточно продуманных шагов в будущем», — сказал сенатор.

«А вот испытание внешними угрозами мы выдерживаем с честью. В борьбе с террористами «Исламского государства» нам за три месяца удалось сделать неизмеримо больше, чем США с их многочисленными союзниками за годы. Причем Россия в отличие от Советского Союза, который нередко рассматривал ситуацию на Ближнем Востоке через призму идеологии, преследует в Сирии чисто прагматические цели, работая, прежде всего, на себя», — говорит Клинцевич. «Никак не повлиял на нашу решимость довести антитеррористическую операцию в Сирии до логического конца предательский удар в спину, нанесенный Турцией. Все необходимые ответные меры приняты, и в Турции еще многократно пожалеют о своих действиях. Думаю, что эта трагическая история должна стать уроком для России, побудив нас более внимательно подходить к выбору партнеров на международной арене», — считает он.

«В целом в минувшем году еще более проявилась тенденция самоидентификации России как великой державы, без которой решение самого широкого спектра международных вопросов в принципе невозможно», — заявил Клинцевич. «Конечно, я бы не сбрасывал со счетов возросшую военную мощь нашей страны. Но все-таки эта тенденция имеет по большому счету другую природу, став отражением поистине тектонических сдвигов внутри российского общества. Отражением общенационального политического консенсуса, который усиливался и укреплялся в течение всего 2015 года. Отмечу в этой связи беспрецедентную акцию «Бессметный полк» — 12 миллионов россиян прошли по улицам городов и сел с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне», — отметил парламентарий.

«Единство общества, скрепленное общей великой историей, общим стремлением сделать страну богаче и сильнее, — это гарантия наших успехов и в будущем», — заключил Клинцевич.