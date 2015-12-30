Милан, Италия, 30 декабря, 2015, 12:49 — ИА Регнум. Американская компания Apple должна будет выплатить €318 млн за нарушение налогового законодательства Италии, сообщает La Repubblica.

ukrashaemstol.ru Часть от яблока

К такому решению стороны пришли после нескольких месяцев переговоров с итальянскими налоговыми органами. Прокуратура Милана уточняет, что Apple Italia не задекларировала около €880 млн прибыли, полученной с 2008 по 2013 год.

Эти деньги были переведены ирландской «дочке». Таким образом компания рассчитывала снизить налогооблагаемую прибыль в Италии.