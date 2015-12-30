Москва, 30 декабря, 2015, 12:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на определенные виды деятельности на территории России для турецких компаний. Документ опубликован в среду, 30 декабря, на сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Комплекс «Москва-Сити», построенный турецкой компанией

«Подписанным постановлением утвержден перечень отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории России организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено с 1 января 2016 г», — говорится в сообщении.

В перечень попали: деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа; строительство зданий, строительство инженерных сооружений и строительные специализированные работы; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также обработку древесины.

При этом запрет не распространяется на работы и услуги, выполнение которых предусмотрено контрактами, заключенными до вступления в силу постановления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий истребитель F16 сбил российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против террористической организации «Исламское государство».

Атака была произведена, несмотря на то, что самолет Су-24, по заявлению Москвы, находился в километре от границы Турции. Один из летчиков погиб, второму удалось спастись.

Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.