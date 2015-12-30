Ярославль, 30 декабря, 2015, 12:29 — ИА Регнум. На стене Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского Ярославской области найдена, возможно, древнейшая надпись Северо-Восточной Руси. Об этом сообщает сайт «Наука и техника» со ссылкой на пресс-релиз Института археологии РАН. Надпись была обнаружена во время реставрации осенью 2015 года и сейчас исследуется московскими эпиграфистами — профессором Высшей школы экономики Алексеем Гиппиусом и научным сотрудником Института славяноведения РАН Саввой Михеевым. Ученые считают, что текст на стене повествует об убийстве владимирского князя Андрея Боголюбского, которое было совершено в 1175 году. В частности, приводится список убийц князя, в котором ученые обнаружили до сих пор не известные науке имена.

фото strf.ru Надпись на стене Спасо-Преображенского собора

«Месяца июня 29 убиен бысть князь Андрей своими паробкы (слугами), овому вечная память, а сим — вечная мука» — цитирует обнаруженную надпись сайт «Наука и техника». Надпись сделана на внешней стене апсиды алтарной части собора.

По словам профессора Алексея Гиппиуса, особенная ценность надписи заключается в том, что это древнейший письменный памятник всей Северо-Восточной Руси. Однако однозначной оценки открытия в научной среде пока нет. Ученые выражают сомнение в подлинности как расшифровки, так и датировки надписи.

«Собор перестраивался много раз, большая перестройка была в XV веке, после нашествия хана Едигея, и в конце XIX века во время реставрации. Камень с этой надписью мог быть перенесен из какого-то другого места и вмонтирован в стену. Алтарная апсида — не совсем то место, где могли бы сделать подобную надпись. Это совершенно нетипично для православной культуры. Надписи могли делать внутри храма, на западной стене, с упоминанием храмоздателей, жертвователей. Совпадение имен вообще ни о чем не говорит, там же не сказано, что это именно князь Андрей Юрьевич. К таким вещам нужно относиться очень осторожно, нужно много раз все проверять и перепроверять», — сказала корреспонденту ИА REGNUM доктор исторических наук, заведующая кафедрой гуманитарных наук Университета города Переславля Людмила Сукина.

Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского является древнейшим храмом Северо-Восточной Руси, он был построен одновременно с городом по указу князя Юрия Долгорукого.