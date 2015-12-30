Москва, 30 декабря, 2015, 12:21 — ИА Регнум. Согласно прогнозу министра финансов РФ Антона Силуанова, в 2016 году инфляция уменьшится с 13% до 6−7%. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Темпы инфляции мы планируем на уровне 6−7% против где-то 13% с небольшим в текущем году», — сказал Силуанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что на однозначный уровень инфляции Россия выйдет во втором квартале 2016 года. Ранее Минэкономразвития прогнозировало снижение роста потребительских цен ниже 10% в начале 2016 года. Министр уточнил, что это связно прежде всего с падением цены на нефть.

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