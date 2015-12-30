Губернатор Сергей Ястребов поздравил ярославцев с Новым годом
Ярославль, 30 декабря, 2015, 12:09 — ИА Регнум. Дорогие земляки!
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов
Примите мои самые теплые и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Это самые любимые всеми поколениями праздники. Время ожидания чуда и светлых надежд. В Новый год мы загадываем желания, и под бой курантов верим, что они непременно сбудутся. Наши общие достижения дают все основания уверенно смотреть вперед, строить дальнейшие планы и развиваться.
Пусть новый год принесет перемены к лучшему в жизни каждого из вас, в семьях царит взаимопонимание, поддержка и благополучие.
Счастья, здоровья и уверенности вам в завтрашнем дне, дорогие ярославцы!
С новым, 2016 годом! С Рождеством!
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.