Ярославль, 30 декабря, 2015, 12:09 — ИА Регнум. Дорогие земляки!

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Это самые любимые всеми поколениями праздники. Время ожидания чуда и светлых надежд. В Новый год мы загадываем желания, и под бой курантов верим, что они непременно сбудутся. Наши общие достижения дают все основания уверенно смотреть вперед, строить дальнейшие планы и развиваться.

Пусть новый год принесет перемены к лучшему в жизни каждого из вас, в семьях царит взаимопонимание, поддержка и благополучие.

Счастья, здоровья и уверенности вам в завтрашнем дне, дорогие ярославцы!

С новым, 2016 годом! С Рождеством!

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.