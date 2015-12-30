Сосновый Бор, Ленинградская область, 30 декабря, 2015, 12:02 — ИА Регнум. На Ленинградской атомной электростанции произошло автоматическое отключение энергоблока № 1, сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 декабря, в управлении информации и общественных связей ЛАЭС.

lennpp.rosenergoatom.ru ЛАЭС

Отключение энергоблока зафиксировано в 10:10 «в результате ложного срабатывания одного из элементов защиты действием автоматики», отметили на станции.

Замечаний к работе оборудования и персоналу станции нет, радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений, подчеркнули на ЛАЭС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, энергоблок № 4 ЛАЭС с 26 декабря остановлен на плановый профилактический ремонт, а энергоблок № 2 был запущен 27 декабря после ремонта паропровода в турбинном цехе, из-за прорыва которого блок был заглушен персоналом 18 декабря. Уже 28 декабря энергоблок № 2 вышел на полную мощность.

Таким образом, в настоящее время на ЛАЭС работают 2-й и 3-й энергоблоки, которые вырабатывают вместе 2000 МВт.

Добавим, что утром в среду на ЛАЭС отчитались о перевыполнении годового плана по выработке электроэнергии.

«По данным производственно-технического отдела (ПТО) Ленинградской АЭС, на утро 30 декабря фактически произведено 27,38 млрд кВт/часов электроэнергии, что составляет 103,7% от плана (выработка сверх плана — 966,81 млрд кВт/часов)», — сообщили в пресс-службе ЛАЭС.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На ЛАЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. Ведется сооружение двух энергоблоков ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2).