Калуга, 30 декабря, 2015, 12:02 — ИА Регнум. Свыше 90% жителей Калужского региона получили доступ к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в режиме «одного окна», сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM.

admoblkaluga.ru На сегодняшний день в области действует более тридцати МФЦ, где предоставляется 61 услуга

По материалам министерства развития информационного общества Калужской области, в этом году в регионе завершилась работа по созданию сети многофункциональных центров (МФЦ), которая велась с 2008 года. В настоящее время, в области действует более тридцати МФЦ, где предоставляется 61 услуга.

Сегодня в городе Кремёнки министр развития информационного общества Калужской области Дмитрий Разумовский и глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко приняли участие в торжественном открытии еще одного офиса «Мои Документы». Этот МФЦ стал символическим завершением работы по достижению показателей, установленных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Комментируя это значимое событие, Дмитрий Разумовский отметил: «В области создана сеть из 34 центров и 72 офисов, в которых организовано предоставление госуслуг по принципу «одного окна».

Между тем, в связи с расширением территорий и массовой застройкой Калуги и Обнинска развитие сети МФЦ продолжится. В планах региона также насыщение офисов «Мои документы» дополнительными сервисами, и в том числе расчетно-кассовыми, что даст возможность здесь оплатить счета за коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России создано 2557 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по принципу «одного окна» и 9468 офисов. Таким образом, система МФЦ охватила 90,12% населения страны.

Напомним, работа по созданию специальных центров, в которых в одном месте граждане могли получить документы от различных ведомств, была начата в 2007 году, когда 16 субъектов РФ при поддержке Минэкономразвития России в пилотном режиме организовали первые многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.