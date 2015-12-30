Ташкент, 30 декабря, 2015, 11:50 — ИА Регнум. Очередной инцидент произошел накануне между сотрудниками пограничной службы Узбекистана и гражданами Киргизии, сообщил ИА REGNUM источник в погранведомстве Узбекистана.

onfaith.faithstreet.com Граница

На киргизско-узбекском участке государственной границы в районе стыка Баткенской и Андижанской областей были замечены двое неизвестных, которые находились на территории Узбекистана.

«Они не подчинились требованиям узбекского пограничного наряда остановиться, в результате узбекские военнослужащие применили оружие, однако неизвестные скрылись на территории Киргизии», сообщил собеседник агентства.

Он сообщил, что, по информации киргизской стороны, неизвестными оказались граждане сопредельного государства, которые в обход таможенного законодательства пытались пронести на территорию Узбекистана товарно-материальные ценности.

«Киргизская сторона уведомила нас, что данные граждане Киргизии получили ранения и находятся в одной из больниц Баткенской области Киргизии», отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что в настоящее время на место инцидента прибыли представители пограничных ведомств двух стран с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Вооруженные приграничные инциденты на киргизско-узбекской границе происходят регулярно по разным причинам, в том числе из-за нерешенного до настоящего времени вопроса делимитации госграницы.