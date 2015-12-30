Лондон, 30 декабря, 2015, 11:09 — ИА Регнум. В Великобритании все больше людей обращается к интернет-обольстителям за тем, чтобы те проверили на верность партнеров клиентов, сообщает Sky News.

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На волне растущей популярности социальных сетей частные детективные агентства пытаются использовать и эту сферу человеческого общения, предлагая свои услуги ревнивым партнерам.

По словам одной такой обольстительницы, Эми Уэйд, которая называет себя «детективном», она просится в друзья к своей жертве, начинает разговор, флиртует и по истечении определенного времени высылает заказчику подробный отчет о проделанной работе. Затем коварная искусительница исчезает.

Уэйд отмечает, что большинство тех, с кем она общается в рамках своих расследований, клюет на её наживку и очень часто посылает откровенные сообщения, в том числе фотографии, а также просят о встрече. Она считает, что её жертвы заслуживают наказания, поскольку, если человек находится в романтических отношениях с кем-либо, то должен оставаться верен своей половине.

По её собственному признанию, она сама пострадала от измены. «Это был действительно ужасный опыт, поэтому я не хочу, чтобы другие женщины проходили через это», — отметила она.

Эми не единственная, кто помогает вывести неверного партнера на чистую воду. Конкуренция на этом рынке все сильнее: в компании, где, кроме неё, работает еще 42 детектива, были вынуждены уменьшить стоимость услуг.

По словам директора фирмы Ребекки Джейн, она понимает, что её предприятие строится на недоверии, однако она просто предоставляет услугу, которая востребована. «С моральной точки зрения я считаю, это неправильно. Тем не менее не мне говорить клиенту, что он не прав, если наши услуги дадут какое-никакое чувство покоя».

Не только мужчин хотят выводить на чистую воду. В некоторых компаниях готовят специалистов, которые испытывают верность и представительниц прекрасного пола. Тем не менее, по мнению психологов, такие услуги разрушительны для отношений: более продуктивными мерами могут стать психологические консультации или просто откровенный разговор со своим партнером.