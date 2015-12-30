Аргентина, 30 декабря, 2015, 10:34 — ИА Регнум. Уровень воды в реках Парана, Парагвай и Уругвай, который в течение последних нескольких недель непрерывно поднимался, частично стабилизировался, что позволяет надеяться на скорое улучшение ситуации с наводнением, предает Telam.

at.ua Наводнение в Аргентине

Ситуация продолжает ухудшатся лишь в провинции Корриентес (Аргентина). Уточняется, что еще около 23 тыс. пострадавших от наводнения в пока не могут вернутся в свои дома.

Непрекращающиеся сильные дожди приводят к увеличению уровня воды в реке Парана. Мэр города Гойя, самого пострадавшего населенного пункта провинции, сообщил, что ситуация «сложная» и каждый работает «за двоих», чтобы справиться с бедствием

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разлив рек произошел в регионе вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии. В Аргентине число эвакуированных от разлива рек Парана, Парагвай и Уругвай превысило 25 тыс. человек. Сильно пострадал от наводнения соседний Парагвай, а также Ри́у-Гра́нди-ду-Сул — штат Бразилии, граничащий с Аргентиной и Уругваем.