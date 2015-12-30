Москва, 30 декабря, 2015, 10:19 — ИА Регнум. Федеральное агентство по рыболовству разработало концепцию создания Дальневосточного рыбного кластера. В 2016 году планируется начать активное, детальное обсуждение с регионами и презентации для потенциальных инвесторов, сообщили в Росрыболовстве.

Джон Левин. Улов. Около 1813

Предлагается сформировать четыре взаимосвязанных региональных дивизиона — Камчатский, Сахалинский, Курильский и Приморский. При этом будут учтены естественные конкурентные преимущества регионов и принцип экономической целесообразности при строительстве объектов.

Также в рамках проекта планируется строительство в Приморье многоцелевого рыбоперерабатывающего комплекса, цеха и холодильно-складские мощности которого будут предназначены для производства разных видов продукции — филе сельди, сушеной рыбопродукции, продуктов из сурими, печени минтая, рыбьего жира, пресервов и так далее.

В ведомстве предполагают, что по итогам первого этапа воплощения проектов в Приморском крае к 2018 г. можно ожидать снижение цен на рыбопродукцию, наполнение внутреннего рынка качественным продуктом в объеме 100 тыс. тонн в год, привлечение 17 млрд рублей частных инвестиций, рост налоговых поступлений на 1,6 млрд рублей в год, создание около 1300 высокопроизводительных рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2015 году на 5% увеличен вылов рыбы. По данным Росрыболовства, российская рыбная отрасль, несмотря на возникающие сложности, способна с точки зрения общего баланса заместить выпадающие объемы импорта, в том числе поставляемого из Турции. В ведомстве считают, что российская рыба нисколько не хуже, а даже более качественная и вкусная.

Напомним, при правительстве РФ создана комиссия по развитию рыбной отрасли.