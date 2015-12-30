Москва, 30 декабря, 2015, 10:06 — ИА Регнум. В III квартале 2015 года совокупный ВВП стран СНГ снизился на 3,9% по сравнению с тем же периодом 2014 года. Во II квартале 2015 года снижение составило 4,4%. То есть процесс спада в экономике стран СНГ начал замедляться, прежде всего благодаря эффекту снижающейся базы сравнения в России, Белоруссии и Украине: масштабы падения ВВП относительно 2014 года уменьшились во всех трех этих экономиках на фоне роста или незначительного снижения их ВВП по сравнению со II кварталом 2015 года с учетом сезонности. Таким образом, экономическая активность в регионе стабилизировалась за счет остановки ее снижения в странах, которые были затронуты текущим спадом раньше других. Об этом говорится в очередном «Макромониторе СНГ», опубликованном Аналитическим управлением Евразийского банка развития (ЕАБР).

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Группа стран — экспортеров нефти и газа, состоящая из России, Казахстана и Азербайджана, немного улучшила показатель динамики общего ВВП: в III квартале 2015 года снижение реального ВВП относительно III квартала 2014 года составило 3,7%. Во II квартале 2015 года оно было равно 3,8%. Причиной этого стало уменьшение глубины экономического спада в России, в то время как в Казахстане и Азербайджане рост ВВП по сравнению с тем же кварталом 2014 года, до сих пор бывший положительным, стал нулевым.

Страны — экспортеры трудовых ресурсов (Армения, Киргизия и Таджикистан) в III квартале сохранили положительный рост своего суммарного ВВП относительно того же квартала 2014 г., однако его показатель ощутимым образом снизился, составив 2,6% после высоких 5,4% во II квартале 2015 года. Рост экономики этой группы стран по-прежнему обеспечивался ростом в добывающей промышленности и металлургии в Армении и Киргизии. Большинство других отраслей экономики в странах этой группы ухудшили показатели своей динамики в III квартале 2015 года на фоне снижения, в связи с девальвацией в России, объема денежных переводов, посылаемых домой мигрантами, а также снижения притока инвестиций и уменьшения спроса на товары их экспорта.

В «Макромониторинге СНГ» отмечается, что масштаб спада ВВП группы стран с диверсифицированной структурой экспорта (Белоруссии, Украины и Узбекистана) остался значительным, составив 6,4%. Однако он заметно уменьшился по сравнению со II кварталом 2015 года, когда аналогичный показатель был равен 11,8%. Его изменения отражают в основном динамику экономики Украины, где на фоне перехода внутреннего вооруженного конфликта в менее интенсивную форму появились признаки послевоенного восстановления экономической активности.

В исследовании говорится, что новый виток падения цен на нефть с середины года способствовал усилению давления на национальные валюты стран СНГ. На ухудшившемся внешнем фоне политика центральных банков менялась в течение III квартала в сторону большей гибкости курсов национальных валют.

Базовый сценарий развития экономической ситуации в мире предполагает сохранение на уровнях, наблюдаемых в настоящий момент, темпов экономического роста в развитых странах, прежде всего в США, странах еврозоны и в Японии, а также стабилизацию роста экономики в Китае, которой, в частности, будет способствовать более гибкая курсовая политика Центрального банка этой страны. Динамика цен на нефть будет зависеть, с одной стороны, от роста экспорта из стран ОПЕК, включая Иран после снятия с него международных санкций, и снижения добычи на месторождениях с относительно высокой стоимостью разработки, прежде всего в США, с другой. «Мы ожидаем, что средняя цена на нефть Brent в 2016 году будет находиться в пределах $40−50 за баррель», — говорится в исследовании банка.

В рамках этого сценария аналитики ЕАБР прогнозируют, что совокупный ВВП стран СНГ в целом за 2015 год снизится на 3,5−4%, но в 2016 году вернется к росту, который составит до одного процента по сравнению с 2015 годом.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.