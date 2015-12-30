Москва, 30 декабря, 2015, 09:48 — ИА Регнум. Ряд членов антитеррористической коалиции, возглавляемой США, намеревались провести процедуру её создания согласно букве международного закона, однако подверглись беспрецедентному давлению со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Фактор, который не помогает делу, заключается в американском осознании себя как исключительной нации. Как они решат бороться с терроризмом: и в глубину, и в ширину, и по персоналиям. Они считают себя способными убедить остальных. Они коалицию по Сирии составили — это абсолютно их концепция. Там многие члены коалиции, включая европейских членов НАТО, хотели пойти в Совет Безопасности и сделать ее по-человечески. Но нет — Асад нелегитимен, никаких договоренностей быть не может. Вот Ирак нас позвал, Ирак мы любим, да и то пытаемся их воспитывать. А Сирия — это диктатор, его дни сочтены, мы будем бомбить. Никого не спросим. Примерно как турки сейчас говорят. Это ведь тоже у турок», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Звезда».

Он полагает, что если бы Вашингтон не вел себя подобным образом, то Турция не осмелилась бы вести себя нагло в отношении Ирака: «Вот если бы не было этого высокомерного подхода у ведомой США коалиции о том, что в Сирии мы знаем, где террористы, знаем, кого бомбить, и поэтому нам никакие разрешения от правительства не нужны, то, я думаю, что Турция сейчас не стала бы так нагло, откровенно вести себя в отношении Ирака».

Напомним, на сегодняшний день против террористов в Сирии борются несколько сил, в числе которых — сирийская и иракская армии, ВКС России, международная коалиция во главе с США, а также этнические группы. В антитеррористическую коалицию во главе с США входит множество международных государств, в том числе страны ЕС.

Отметим также, что 24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад организации Rystad Energy подтверждает, что добытая на территории террористической организации ИГИЛ нефть поставляется на территорию Турции.

«Как вы знаете, на днях норвежская газета Klassekampen опубликовала выдержки из доклада Rystad Energy. Главный вывод доклада состоит в том, что основная часть нефти, которую добывает запрещённый в России ИГИЛ (ДАИШ), вывозится в Турцию колоннами большегрузных автомобилей, оборудованных под транспортировку нефтепродуктов», — сказала Захарова.

По её словам, доклад организации был подготовлен ещё в июле 2015 года: «Российская информация об активной контрабанде нефти подтверждается и по другим источникам. На это давно обратили внимание своих властей компетентные норвежские эксперты. Увы, этот подход не нашёл отражения со стороны официального Осло. Возможно, они не хотят портить отношения с союзником по НАТО».