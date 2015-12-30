Майкоп, 30 декабря, 2015, 09:33 — ИА Регнум. Состоялся первый рабочий визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Адыгею. Глава ведомства прибыл в республике, чтобы ознакомится с промышленным потенциалом региона и обсудить перспективы его развития. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства 30 декабря, началось пребывание высокого гостя с посещения двух ведущих предприятий Адыгеи — ОАО «ЗАРЕМ» (Майкопский редукторный завод) и АО «Картонтара», где успешно решаются вопросы импортозамещения.

adygheya.ru АО «Картонтара» в Адыгее

На Майкопском редукторном заводе, где уже более 40 лет проектируют и производят приводную технику для многих отраслей промышленности, Денису Мантурову показали работу заводских лабораторий. Кроме того, министр осмотрел производство редукторов для машиностроительной отрасли. Глава минпромторга РФ поинтересовался всеми этапами производства и высоко оценил инновационный путь развития предприятия. В настоящее время предприятие увеличивает темпы производства, ассортимент выпускаемой продукции приблизился к 550 наименований различных изделий. Министру показали самый большой редуктор, который произвели в этом году, весом около 40 тонн. Всего же за год на заводе выпущено продукции на 600 млн рублей, рост производства составил 20%. Продукция поставляется практически во все регионы России и страны СНГ.

На АО «Картонтара» глава министерства осмотрел цеха по производству картона и бумаги, гофротары, складские помещения и цех упаковки. Как рассказал исполнительный директор Сергей Погодин, предприятие имеет завершенный цикл производства, включающий лесозаготовительное предприятие, собственное производство химико-термомеханической массы, картоноделательную машину, предприятие по производству тары из гофрированного картона. Сегодня реализуется два проекта модернизации, на эти цели направлено 6 млн евро, на следующий год уже заключены контракты на 5 млн евро инвестиционных вложений. А заказ на продукцию расписан уже на январь. АО «Картонтара» предлагает более 5 тыс. наименований упаковочной продукции. В этом году темп роста производства картона и бумаги составил 120%, реализации товарной продукции — 137%. Всего произведено продукции на 4 млрд рублей в этом году.

На состоявшемся после посещения производственных площадок совещании в Доме правительства Адыгеи руководители предприятий подробно рассказали о достигнутых успехах, выдвинули свои предложения, также собравшиеся обсудили приоритеты дальнейшего развития промышленности в регионе.

Напомним, в конце ноября в Нижнем Тагиле Аслан Тхакушинов и Денис Мантуров подписали соглашение о взаимодействии в сфере промышленной и торговой политики. Оно позволяет повысить эффективность совместных действий минпромторга и Адыгеи по реализации федеральных и региональных программ развития промышленности, сформировать режим максимального благоприятствования, необходимый для модернизации действующих предприятий и создания новых высокотехнологичных производств.