Ханой, 30 декабря, 2015, 09:55 — ИА Регнум. Региональные соседи Китая не могут не беспокоиться по поводу его все возрастающей мощи. Тем более, когда в регионе остается большое количество тлеющих территориальных споров.

vietbao.vn Вьетнамская армия

Автор ИА REGNUM Маргарита Васильева попыталась разобраться в том, чем или кем спровоцирована гонка вооружений в странах Южно-Китайского бассейна, и удастся ли США создать военный антикитайский союз в регионе.

Набирающий мощь Китай беспокоит не только США, но и не таких многолюдных и экономически мощных соседей. Чтобы отстоять свои интересы, странам региона придется как заключать союзы друг с другом, так и искать партнеров на стороне.

Естественно, что в своей политике сдерживания Желтого дракона Америка будет не только такие союзы заключать, но и максимально обострять имеющиеся противоречия. А также продавать оружие налево и направо, поощряя желание других стран защитить свой экономический суверенитет от поползновений Китая.

Возможно, на политическую сцену выходят силы, нацеленные на дальнейшую милитаризацию региона.

Подробности читайте здесь: Китай: Вьетнам наращивает военную мощь, чтобы противостоять нам