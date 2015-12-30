Вашингтон, 30 декабря, 2015, 09:07 — ИА Регнум. Военные США обвинили Иран в проведении испытаний ракет по целям в Ормузском проливе, в котором в тот момент находились суда ВМС США. Они участвуют в операции против террористической группировки «Исламское государство», сообщает Associated Press.

en.wikipedia.org Американские авианосцы в Ормузском проливе

Как указано в заявлении представителя объединённого центрального командования ВС США командующего Кайла Рейнса, в районе стрельб находились авианосец «Гарри Трумэн», два военных корабля коалиции против ИГИЛ, а также торговые суда.

По словам Рейнса, суда Корпуса стражей исламской революции предупредили американские корабли «лишь за 23 минуты до начала стрельб».

Командующий также добавил, что «такие действия являются крайне провокационными, небезопасными и непрофессиональными, они ставят под сомнение приверженность Ирана безопасности морских путей, важных для международной торговли».