Тюмень, 30 декабря, 2015, 09:16 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

О росте цен на услуги такси в новогоднюю ночь клиентов должны предупреждать заранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре Тюменской области.

«Повышение цен на такси в этот период также «традиционно», как и подорожание цветов в праздники. Потому что спрос превышает предложение — это обычная логика рынка, — констатируют специалисты Роспотребнадзора. — О повышении тарифов компании обязаны информировать клиентов заранее — в противном случае они нарушают закон «О защите прав потребителей». Если таксомоторная компания не информирует пассажира о новогоднем повышении цен, то нарушает требования ст. 10 «Информация о товарах (работах, услугах)» Закона «О защите прав потребителей». Наиболее оптимальный вариант — предупреждать о новых расценках на сайте, чего многие не делают. Но если клиенту сообщат об удорожании по телефону до того, как он сделает заказ, — закон тоже будет выполнен».

Вопрос регулирования тарифов на поездки в такси не координируется органами власти. Каждый субъект предпринимательской деятельности сам устанавливает тарифы на перевозку. Напомним, что тарифы должны быть публичны и находиться в салоне автомобиля.

Как сообщает «Наша газета — Тюмень», услуги такси в середине декабря и перед самым Новым годом подорожают в среднем в два раза. С 18 декабря такси в Тюмени уже берут с клиентов на 50% больше. С 31 декабря до 2 января может действовать двойной тариф на все услуги такси.

В среднем одна поездка на такси по Тюмени составляет 150 рублей. В праздничные новогодние дни эта сумма может увеличится до 300−350 рублей.

Отметим, что нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тыс. рублей; на юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 14.8 «Нарушение иных прав потребителей»).